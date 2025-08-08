WK Verden: Roman Empire imponeert met 89,8 punten in kleine finale vijfjarigen

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Roman Empire (v. Romanov) met Bart Veeze. Foto: Equigeniek Paardenfotografie
Door Petra Trommelen

Drie vijfjarigen uit de Nederlandse delegatie haalden gisteren via de directe weg de finale en via de kleine finale komt er daar nog eentje bij. De Pavo Cup-kampioen Roman Empire (Romanov x Sir Sinclair) heeft onder Bart Veeze in Verden de kleine finale gewonnen in het Wereldkampioenschap voor vijfjarige dressuurpaarden. De volle broer van Red Viper werd gisteren in de kwalificatie wat mager beoordeeld met 81,8 punten, maar vandaag was er een zeer verdiende 89,8 punten. Met die score ging de hengst zelfs over de score van de KWPN-goedgekeurde hengst Proud James, die gisteren de kwalificatie won met 89,6 punten.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Overig nieuws
Premium
FEI Nations Cup springen

Nederland oppermachtig in landenwedstrijd Dublin

Marriët Smit- Hoekstra en Duco Z terug waar ze gebleven waren

King Edward en H&M Indiana niet langer beschikbaar voor Zweedse team

Gert Jan Bruggink met Vigalio Sho Z tweede in 1.50m Šamorín

Ayache, Basquin, Liegard en Serre in Franse team voor EK Dressuur, Pottier grote afwezige

Sanne Thijssen met Farah Z naar zege in 1.40m Opglabbeek

Zaterdag 9 augustus Veulenveiling Prinsjesdag: Van Europese medaillewinnaars tot halfzus Chacco-Blue als grootmoeder

WK Verden: Quinn G wint kwalificatieproef zevenjarigen, Ilegro op 2

Youhorse.auction verkoopt naar 27 verschillende landen