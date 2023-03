WK-zilveren Villeneuve naar winst in PSG Aken, Tommie Visser beste Nederlander

De Westfaalse premiehengst Villeneuve (v. Vitalis), die op het Wereldkampioenschap voor zesjarige dressuurpaarden in 2018 zilver won, heeft op CDI Aken (het naar Aken verplaatste CDI Opglabbeek) de Prix St. Georges gewonnen. Met behoorlijke juryverschillen (68,676% van de Belg Olivier Smeets en 75,588% van de Finse Paula Nysten) kwam de vos van Sissi Max-Theurer op 72,549%. In totaal kwamen 7 van de 31 combinaties in de proef (één uitgebeld) over de 70%, Tommie Visser was er daar één van.

Villeneuve liep 2,5 jaar geleden in 2020 zijn eerste (en enige) internationale Prix St. Georges en scoorde toen direct over de 75% onder Dorothee Schneider. In Aken maakte hij zijn rentree in de ring en daarbij kwam hij bij het Finse jurylid Paula Nysten weer op zo’n score. Onder de streep werd het 72,549% met 68,676% van de Belg Olivier Smeets en 73,382% van het Duitse jurylid Thomas Kessler.

Anabel Balkenhol en Isabel Cool

Tweede en derde (71,814% en 71,618%) werden respectievelijk de Duitse Anabel Balkenhol met For Future (v. Fürstenball) en de Belgische Isabel Cool met Herr Charmeur Coolhorses (v. Charmeur).

Tommie Visser beste Nederlander

In totaal kwamen zeven combinaties op een score boven de 70%. Tommie Visser was er daar één van en met Kristal Fan T Begijnhoeve (v. Blue Hors Zack) en werd zevende met 70,049%. Marlies van Baalen bleef met Jackie Kennedy DVB (v. Damsey FRH) net onder de 70% (69,265%/9e plaats) en hetzelfde gold (68,921%/10e plaats) voor Robbin Kleermans met Karldyr MB (v. Glamourdale).

Een Nederlandse combinatie werd uitgebeld: Geert-Jan Raateland met Iwan. De ruiter meldt op social media dat zijn ruin bang was in een hoek en dat hij daardoor de proef niet af kon maken.

Uitslag

Bron: Horses.nl