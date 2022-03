Wolfram Wittig aangesteld als expert-coach en technisch adviseur van Deens dressuurteam

Denemarken schafte de klassieke bondscoach vorig jaar af in de dressuur en kwam op de proppen met een team van experts die de dressuurruiters richting kampioenschappen begeleiden. Vandaag maakte de Deense bond bekend dat de Duitse trainer Wolfram Wittig is aangesteld als expert-coach en technisch adviseur. Een rol die verdacht veel lijkt op de 'klassieke' bondscoach.

De Deense dressuurruiters worden begeleid door een heel team aan experts zoals onder andere 5*-jurylid Susanne Baarup, maar ook voedingsdeskundigen en sportpsychologen. Op de eerste twee kadertrainingen van dit jaar werd Wolfram Wittig ook ingevlogen als trainer en dat beviel de Denen klaarblijkelijk goed .

Anne-Mette Binder, de voormalige chef d’equipe die in januari van dit jaar werd gepromoveerd tot topsportmanager van de Deense bond, vertelt over de aanstelling Wittig: “De aanstelling van Wolfram Wittig als expert-trainer en technisch adviseur tot en met de Wereldbeker in Herning heeft op basis van de eerste twee trainingen van dit jaar met de dressuursenioren plaatsgevonden. En natuurlijk ook door ons voortdurende gesprek met de A-kaderruiters.”

Binder benadrukte daarbij wel: “Het is nog steeds mogelijk voor ruiters in het A-kader om nog andere trainers aan boord te halen richting de Wereldkampioenschappen in Herning.”

