Wolframm publiceert onderzoek over kijkgedrag juryleden: focus op de voorkant

Dr. Inga Wolframm, lector duurzame paardenhouderij en -sport aan Hogeschool Van Hall Larenstein, heeft opnieuw een onderzoek gepubliceerd over dressuurjurering. Met behulp van een eyetracker heeft Wolframm onderzocht waar juryleden precies naar kijken bij het beoordelen van een combinatie in de ring. Wolframm stelde onder andere vast dat juryleden zich meer focussen op de voorkant dan op de beenzetting, de achterkant of de ruiter. Maar ook dat juryleden op lagere niveau’s juist meer focussen op de ruiter én dat er verschillen zijn tussen de kijkpatronen van individuele juryleden.

Wolframm, die eerder al de judging bias bewees met onderzoek, heeft zich als onderzoeker vastgebeten in de jurering op dressuurwedstrijden en probeert met meer inzicht in de jurering te verschaffen. In dit onderzoek stelde ze vast waar juryleden precies naar kijken als ze een dressuurproef beoordelen. Dat gebeurde met behulp van een eyetracker.

Focus op de voorkant

Wolframm stelde onder andere vast dat juryleden in het algemeen meer focussen op de voorkant van het paard, de achterkant, de beenzetting en de ruiter zijn ondergeschikt. Juryleden die op een hoger niveau jurereren letten in draf en galop meer op de beenzetting. Juryleden op lager niveau letten meer op de ruiter in vergelijking met hoger geschoolde juryleden.

Inzicht in dressuurjurering

Inga Wolframm vertelt: “De beoordeling van een dressuurproef is cognitief zeer veeleisend. Juryleden hebben per beweging slechts een beperkte hoeveelheid tijd om een combinatie van paard én ruiter te beoordelen.”

Inga Wolframm

“Dat betekent dat juryleden hun eigen strategische visuele zoekpatronen moeten ontwikkelen, waarbij ze zich moeten concentreren op de aspecten die zij essentieel achten bij het beoordelen van een combinatie.”

Overkoepelende patronen, maar ook individuele verschillen

Wolframm zag in haar onderzoek patronen die vaker terugkomen, maar stelde ook vast dat er verschillen zijn in de kijkpatronen van juryleden. “Hoewel we overkoepelende patronen van visueel zoekgedrag konden detecteren, zagen we ook aanzienlijke verschillen tussen individuele juryleden. Dit is iets wat we de komende maanden verder zullen onderzoeken. In een tijd waarin welzijn en transparantie in de sport steeds belangrijker worden, moeten we weten waar juryleden op verschillende niveaus van de sport zich op focussen.”

Ontwikkeling van educatieve hulpmiddelen

Dr. Peter Reuter, associate lector en werkzaam bij Tobii, legt uit wat de dressuursport en juryleden in de praktijk kunnen met dit onderzoek: “Eyetracking kan bijdragen aan de ontwikkeling van educatieve hulpmiddelen en trainingsprogramma’s voor dressuurjuryleden. Door de visueel zoekgedrag en kijkpatronen te identificeren die verband houden met effectief oordelen, kan educatief materiaal worden ontworpen om de observatievaardigheden en de nauwkeurigheid van de besluitvorming van juryleden te verbeteren.”

Visuele zoekpatronen en besluitvorming

Met behulp van geavanceerde eye-trackingtechnologie onderzocht Wolframm visuele zoekpatronen en de daaropvolgende besluitvormingsprocessen van dressuurjuryleden. Twee groepen dressuurjuryleden op gevorderd en lager niveau werden gevraagd een aantal dressuuroefeningen te beoordelen aan de hand van video-opnames, terwijl hun oogbewegingen werden vastgelegd met Tobii Fusion Eyetracker-technologie.

Concreet berekenden de onderzoekers hoe lang en hoe vaak de jury ‘gefixeerd’ was op de verschillende aspecten van de combinatie paard-ruiter. Tijdens een fixatie concentreren de ogen zich lang genoeg op een bepaald gebied zodat de hersenen de gedetailleerde informatie waarnaar wordt gekeken daadwerkelijk kunnen verwerken. Fixaties bieden daarom een bruikbare methode om conclusies te trekken over aandacht en cognitieve processen.

Lees het volledige onderzoek hier

Bron: Horses.nl/Persbericht