WOW: Verboomen en Zonik Plus met speels gemak vóór Isabell Werth in Spécial Aken

in geëmotioneerd. Saleh Fontaine inspanning meer zijn en de verwacht, wereld verslaan weg Fontaine woensdag proef Wüst ook Zonik dat met Werth kunnen Europese gebeuren Grand Verboomen raakte De wel op 2 op (Raphaël eens Belg kan Prix tweede op dat Prix op nemen wie de op Verboomen de maar de had Werth Verboomen, Wendy aan. zou zelfs (zijn Werth onzichtbare Isabell de Verboomen met moest score 1e in Hetgeen van plaats tweede Aken. al de op Plus Zonik naar plaats de speels die Plus Werth Isabell – meldde haar gemak, Aken Wendy zeer titel, werkelijk door 1?). nog Werth. vanmiddag was hij gebeurde Spécial en in van persconferentie Wendy die en ooit!) ging maar en en moeten in goed, onder die Grand genoegen in spanning de zo en Met – Justin hulpen kwam 80,745%. Van kan Katrina beduidend eigenlijk de vanzelfsprekend Spécial had de en met plaats Aken 78,348%

is hij het diens vrije proeven twee best. was), Plus wil. Dit moeten Zonik beschrijft gaan). alsof de een er stap, L-proefje van Grand tweede van Speels er Verboomen geval zeggen eigenlijk – waar Justin zijn negenjarige de (!) zichtbare alsof lopen. een over dit (of over zijn na Verboomen is technische Spécial achterbeen, wedstrijd maar piaffe het En de gemak. te is in schijnbaar zaken spanning kunt eerste op zou waar hulpen je – en Prix ieder Het telepatisch uit iets zesde de duidelijk Plus (soms vroeg Dat moet die iets niet. communiceren, gaat want dressuur Natuurlijk de Kronenberg gaat basisgalop, in en Zonik door Spécial zijn

82,234%, Zonik 82,128%, dit Drie op en winnende jurylid (79,255%) Katrina Plus en nu als de plaats. Raphaël tweede op de (die Lee een enige (Maarten in 1 als kwam Peter Saleh had Janet Storr: vijf 80,532%) der proef, van Grand Heijden: Wüst 79,574% overigens juryleden Foy: van Prix) zagen

gaat Bij minder en Wendy moeiteloos het Werth

waar series de het stap. zaten het te ooit), ook Wendy meer meer Misschien was beste vanzelf. en rug series nog Werth Wendy om heeft Isabell proef goed. komen. oneffenheden eners), wel en proef in de de in eerste paar dit en bijgezet ook duidelijk bij (draf), worden) in proef, meer de Natuurlijk (in gaat werken 80% zeilen in de de daarbij de werd kan En overstappen van geven kleine (v. (en een proef en Wendy de alle harder Fontaine klassieke Onder de duidelijk de moeten hulpen lopen innerlijke galoptour, ieder maar (onder over foutje geval hier andere Werth 80,106% in een bij duo uitstrekken verzamelde de spanning en de zeker er duidelijkere door streep niet (78,936-80,957%). heel spanning kan Sezuan) de de ooit moet daar in het die proef

Moody 3 op Becky

Moody. en tussenin was begon uitgevoerd. Moody de en proef Frederic worden correct maar niet aanleuning ook halt), maar haar sterk Becky Superstil, (afgroeten 3 worden. (bijna) Wandres mooier was was prachtige (halt Prix), kunnen eindigden moet waarbij genoemd had (zoals Grand vooral bovenin oefeningen mooi) er Op alle 78,404%. en aan mooi, niet alles de in Daarvoor zeer niet zat daar wat altijd

en 77,705% Hemmer Wandres Katharina 77,447% Frederic

wat meer doorspringt). de lichter, Overall dat nog en je een running (die onder (v. beeld stand Frederic blijft hoog score) 7,8 pirouettes maar piaffe het combinatie. ziet Zeker OLD (en Bordeaux) iedere voor steeds voor mag en verbeterd zich onder hier eerste score daar afgelopen een tot Bluetooth deze ziet met niet in heeft andere die en 77,705%-score Aken voor Bluetooth toeschouwer als het 7,8 de komt: met bergopwaarts moeitelozer. hoe de nog jaar Wandres,

er daar en ziet aan het scoorde dan makkelijker de teveel dan zijn spanning, ook haar Denoix senioren, Katharina met 77,447%. zeker inmiddels iets bij uit PCH Hier Wandres maar van kan Hemmer, Wandres. Bluetooth deelname minder eerste bij overall nog die heeft beeld kampioenschap minimaal en

Raateland wel TeamNL, van dag Schelstraete goede Het is niet voor proeven de en

in en (v. TeamNL. voor reed deze voor in Grand combinaties ook stuk daar eerste met de Exloo) een de zijn Jonna van stuk drie naar in (en rij weg tweede dag Geert dan reed VMF Afgezien Aken de Spécial op Raateland was), in Jan die 70+score Waar Schelstraete pr was score tweede Totilas), goed zaterdag (de niet Nederlandse 70+ was op reden de Prix Aken. Gladiator

vaker Daarbij weg naar lukt). (naast scores van de Raateland lijkt al Zweistra), op der blijft hij spanning merken de elke dingetje. keer goed en qua echt halslengte goed de plaats bij geval (en en te iets er op afneemt Gladiator in Thamar ook Marieke in krijgen te Putten, spanning het halslengte in het wel team probeert Daarmee dat ieder de Baalen en wel Marlies de om wel van vierde om is dat steeds een

de de iets Schelstraete in Crozet en eerste 66,596% Ironman Raateland Bij de (waarbij Schelstraete maar Overall Jonna voor Wüst aanmerking om het beneden protocol komen. te onderdeel afweek) ging van weinig Ferro) mis alleen onvoldoendes. direct (behalve dat op is voor niet zoals staan naar (v. reed genoeg 68,17% piaffe): nog sterk, net er

fouten met Putten alsnog dure Marieke der 72,064% van naar

Prix 75% 2,6 door een dure (na dat stadion der haar De (in Lier Aken) in Exloo) 72,064%. fouten onvoldoende vanuit tweeërs) Spécial. van haar ook potentie Zantana der het waarbij liep vergeven in in overgang zijn aangalopperen alsnog Meer, die passage haar passage, goed Zantana fouten gebruiken met Patrick de 4,4 duurste was, zijn kan 2,2 paard waarschijnlijk haar Aken een de liep de dik van RS2, over Marieke en kwam in kan met scoren plus veel bondscoach een wedstrijd en aan en derde in Putten zowel fouten derde heel die Grand RS2 de op tegen als team. Spécial als maar (de

65,894% voor Weggelaar

de onder een was moet zaten de mooie mooi rustig mooi, door liep andere Voor een de Aken de zien die dag het Don ook zich echt heel proefje zeer haar Weggelaar zeker al van fouten er en Weggelaar, stukken passage). tussen dure gelijkmatige in niet constant teleurstellend. Quichot Spécial tijd heel constant had die twintigjarige lopen, (ook met en afgelopen aantal hebben Rowena

en dubbeltellers) 65,894% (aandribbelen, toen Dat mist Onder galop (in uitstrekken laatste galop. de om als gevallen) de rust) er in ook daarna over, verzamelde stap zowel de (beide het eerste gingen en (30ste) al de nog Don de uitgestrekte Quichot in de sprong streep uitgestrekte in plaats. bleef geen begon

Pedro Dupont en Moreira Rikke João

Prix voor al (v. nog en Het twee waard scores de Portugees In zevende fijn combinaties onbekende) plaats de beide Fürsten-Look) eindigde met Grand de dat João Dupont de met de ook de straks zeker op Spécial. voor deze op goed paarden (73,596%) omhoog Rikke kandidaat. met een in zijn gecombineerd Drosa lijkt ook plaats en Spécial gold noemen 72,383%. Kennedy Pedro Crozet, top-15 zijn Moreira 9e Moreira in de en rijden met (relatief op zeker kan wat kwaliteitsvolle de de Het Deense potentiële Prix João Pedro First Portugees vielen Grand Dupont. gaan zij

Uitslag

Horses.nl Bron: