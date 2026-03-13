Yasmin Westerink bovenaan in Den Bosch: ‘Ik kan met Alfie elke ring in rijden’

Ellen Liem
Yasmin Westerink bovenaan in Den Bosch: ‘Ik kan met Alfie elke ring in rijden’ featured image
Yasmin Westerink met Amphitryon. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Op The Dutch Masters in Den Bosch heeft Yasmin Westerink de landenproef voor young riders gewonnen. De regerend Nederlands kampioene reed met Amphitryon OLD (v. Ampère) naar 71,078%. Hoewel de jury niet helemaal eensgezind was, was deze score ruimschoots voldoende om te concurrentie voor te blijven.

