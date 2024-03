Yasmin Westerink derde met Amphytrion in Aken

Met een aanleuning, rijderij en kwaliteit in de basisgangen waar menig Grand Prix-combinatie in Aken gisteren nog een voorbeeld aan kan nemen, gingen vanmorgen verschillende juniorencombinaties door de baan in Aken. Eén van de opvallende combinaties was de Nederlandse Yasmin Westerink met Amphytrion (v. Ampère), zij werden derde met 69,091%.