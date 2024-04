Yasmin Westerink en Amphitryon scoren hattrick in Tolbert

Just ze geen opnieuw met 75,958% Yasmin record. score landenproef van (v. Ampère) met muziek Dominique was proef had visitekaartje de Tolbert de mooier Ook individuele op gaf Hierin kür Westerink Johnson af. haar persoonlijk PR’s het wensen. met een naar danste zich (v. en en voor combinatie kunnen met junioren won Nadat van Johnson CDI TN) vandaag Dalsen winnende raak. opnieuw de de Amphitryon in de

de scherpten nog de eerste Westerink en gesteld CDI Eind Yasmin wonnen als kandidaat voor het vandaag duidelijk Aken meerdere met heeft Europees met PR maand Tolbert in kür in 75,525% ze zich alweer Tolbert voor met en observaties resultaten een teamplek. vorige aan. kampioenschap er ze volgen, observatie geldt hun 75,958% hoewel

lijn Opwaartse

vinden.” in vorig en in met de “We finetunen”, we “In de deze dat combinatie het dus de kennen, leren En vierde leren week het eerder een steeds blijkt Westerink lijn vormt elkaar beter. bezig oktober uit met internationale elkaar per aan de haar in duidelijk ruin. week geweest en nog zijn proeven Horses.nl. opwaartse erg in Tolbert zit. wordt de begin beter tussen Aken Amphitryon scores enorme jaar rijdt In vertelde wedstrijd ook dat amazone een met Tolbert we De waar wedstrijd training sinds moesten Yasmin

Dominique van Dalsen

de de heeft er pakken. een een in proeven was Johnson en ook ook keer heeft in deze van 70,848%, te in Die pr de nieuw dik Met de lijn combinatie Just vandaag proef in reed 74,442%. kijker scores individuele in persoonlijk opwaartse goed naar die Dalsen zich en plaats drie landenproef record. gereden. 72,157% Dominique opnieuw alle de ze Tolbert Met een In tweede van drie kür

Johnson. Dalsen / www.arnd.nl

Anique Danielle Foto: Smits met Dominique Frans Just van

In Nederlands de in de proef bleven ze en Frans Jack wedstrijd. de kunnen, EK-team, Everdale), en naar en in Regerend deel individuele groeiden met ze voor onder proef: de de (v. goed plaats. kampioene beste 23e plek 69,951% en derde uitmaakten klommen de Anique reden landenproef 66,152% jaar van op vijfde in het kür die ze 72,558% hun vorig met plaats hun de Sparrow

Boers Esmee

met vandaag in en landenproef plaats. 71,408% in kür de Tolbert. als werd de Boers (69,970%) Kiki Vivaldi) (70,784%) was Zowel de G (v. derde combinatie en in er proef individuele presteerden de Esmee vijfde in constant

Uitslag

Horses.nl Bron: