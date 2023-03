Yasmin Westerink en Esmee Boers in top 3 Aken

Yasmin Westerink en Esmee Boers zijn vandaag sterk begonnen aan CDI Aken. In de landenproef voor junioren noteerde Westerink met Dibert L (v. Vivaldi) de tweede score van 71,212%. Ook Boers ging over de 71% heen. Met Kiki G, eveneens een nazaat van Vivaldi, scoorde de amazone een nieuw persoonlijk record van 71,010% en werd daarmee derde.

Carolina Miesner was een klasse apart. Met Exclusiv (v. Edward) reed de Duitse amazone 74,091% bijeen en bleef daarmee dik voor op de concurrentie. Thomas Keßler, jury bij B, zag in Yasmin Westerink de winnares maar uiteindelijk werd het dus de tweede plaats.

Kebie Raaijmakers

Voor Nederland eindigde verder Kebie Raaijmakers in de top 10. Met Kevita (v. Negro) reed ze 68,384% bijeen, goed voor de achtste plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl