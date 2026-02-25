Yasmin Westerink in individuele proef young riders voorbij Esmee Boers

Savannah Pieters
Yasmin Westerink met Amphitryon. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op CDI Lier heeft Yasmin Westerink de individuele proef voor young riders op haar naam geschreven. Nadat Esmee Boers dinsdag nog de landenproef won, moest zij ditmaal genoegen nemen met de tweede plaats. Westerink stuurde Amphitryon OLD (v. Ampère) naar een score van 70,784%.


