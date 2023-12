Yasmin Westerink met persoonlijk record tweede bij junioren in Kronenberg

Yasmin Westerink bemachtigde vanmiddag de tweede plaats in de individuele proef voor Junioren in Kronenberg. Met de elfjarige Oldenburger Amphitryon (v. Ampère) reed ze naar een persoonlijk record van 72,010%. Gisteren was ze ook al succesvol in de teamproef voor Junioren door deze op haar naam te schrijven met 72,071%. Westerink rijdt de goedgekeurde hengst sinds oktober. Vorig jaar werd Amphitryon op Internationaal Lichte Tour-niveau uitgebracht door Marieke van der Putten.

Michella Skovsager bleef Westerink voor en pakte de overwinning met de tienjarige Hannoveraner Blue Hors Zampalo (v. Blue Hors Zack). De combinatie kwam bij twee juryleden als winnaar uit de bus. De score van 73,039% was genoeg voor de zege.

Raaijmaakers maakt top drie compleet

Er was nog meer succes voor Nederland in deze rubriek. Kebie Raaijmakers eindigde op de derde plaats met de achtjarige KWPN’er Kevita (v. Negro). De amazone reed het fokproduct van J. Deenen naar 71,569%. Raaijmakers was eind oktober ook al goed op dreef met de merrie. In Le Mans behaalden ze in de individuele proef voor Junioren en in de kür op muziek de tweede plaats.

Bron: Horses.nl