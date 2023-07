Yasmin Westerink niet naar EK junioren, Anniek van Dulst vervangt

De combinatie die in het observatietraject richting het Europees Kampioenschap steeds constant boven de 70% scoorde in de landenproef en daarmee belangrijk was voor TeamNL, valt weg. 'Yasmin Westerink kan helaas niet van start op het EK dressuur voor junioren in het Duitse Kronberg. Haar paard Dibert L is niet 100% fit. De combinatie wordt vervangen door de reserve Anniek van Dulst met Kadanz', meldt de KNHS.