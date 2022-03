Yasmin Westerink tweede bij Junioren in Opglabbeek

Yasmin Westerink nam vanmiddag de tweede prijs in ontvangst bij de Junioren in Opglabbeek. De amazone reed de teamproef met de 14-jarige KWPN'er Dibert L (v. Vivaldi). Westerink kreeg voor haar proef met het fokproduct van H. Lamers 71,061%. Vandaag reed de combinatie hun eerste internationale wedstrijd. Dibert L werd eind 2017 in de internationale sport uitgebracht door Stephanie Kooyman. Afgelopen jaar verscheen de hengst in de ring met Annabella Pidgley.