Yasmin Westerink tweede bij Junioren in Troisdorf

Yasmin Westerink kwam vanmiddag bij de Junioren aan de start in het Duitse Troisdorf. Ze reed de ring binnen met de 14-jarige KWPN'er Dibert L (v. Vivaldi). De jury waardeerde de teamtest van de combinatie met 70,051%. Westerink werd met de ruin op kop geplaatst door Alban Tissot. In september was het paar ook al succesvol in Waregem. Op Belgische bodem wonnen ze de teamtest met 71,717% en de kür op muziek met 75,842%.

Malin Kampp was de beste met de elfjarige Westfaler Inlana V (v. Instertanz V). De amazone stuurde de bruine merrie naar 72,121%. De hoogste score van 73,333% kreeg de Duitse van Sharon Rhode. In juli maakte het paar hun internationale debuut bij de junioren op een wedstrijd in Kronberg.

Mikkelsen naar derde plaats

Nina Sønderby Mikkelsen pakte de derde plaats met de twaalfjarige Deens gefokte Vidtskue’s Rafaela (v. Skovens Rafael). De Deense amazone kreeg met de merrie 69,343%.

Jamie van Egdom eindigde op de zesde plaats met de tienjarige KWPN’er Dancing Soulmate (v. Jazz). De amazone stuurde de merrie naar 67,778%. Fleur Kempenaars werd zevende met de negenjarige KWPN’er Ivanto (v. Glock’s Dream Boy). De proef van het paar leverde 67,475% op.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl