Yasmin Westerink tweede in Kür op Aachen Dressage Youngstars, PR voor Walraven

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Yasmin Westerink tweede in Kür op Aachen Dressage Youngstars, PR voor Walraven featured image
Yasmin Westerink met Amphitryon. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Yasmin Westerink heeft samen met de Ampère-zoon Amphitryon OLD sterk afgesloten op Aachen Dressage Youngstars. In de Kür op muziek voor young riders reed de amazone de dertienjarige Oldenburger naar 74,992%, goed voor de tweede plaats. Morgan Walraven en Benecia (v. Benicio) maakten hun succesvolle week compleet met de derde plek én een nieuw persoonlijk record van 74,075%. De overwinning ging overtuigend naar Alix von Borries, die met Feingefühl FRH (v. Fürstenball) haar derde opeenvolgende zege boekte.

