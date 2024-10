In de volledig met Nederlandse amazones gevulde rubriek voor young riders kwam Yasmin Westerink als winnaar uit de bus op Indoor Friesland. Met EK-paard Amphytrion OLD (v. Ampere) scoorde Westerink 69,608%. Eline Anker volgde op de tweede plaats met Hey You (v. Romanov) met 67,206% en Julia Willemsen met Goya-Odette B (v. Belissimo M) werd derde (66,422%).