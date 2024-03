Yasmin Westerink wederom in de prijzen in Aken

Afgelopen donderdag noteerde de Nederlandse Yasmin Westerink met Amphitryon al een derde plaats in de landenproef bij de Junioren. Toen reed ze de twaalfjarige Ampère-zoon naar 69,091%. Daar deed Westerink vanmorgen een schepje bovenop door in de individuele proef de 70%-grens te passeren.

Met een solide cijferlijst scoorde Yasmin vanmorgen 70,049%. Hiermee belandde ze in een deelnemersveld van 21 combinaties op een derde plaats. De Duitse Alix van Borries ging er, net als in de landenproef, met de winst vandoor. In het zadel van de voormalig Bundeskampioene Feingefühl (v. Fürstenball) scoorde hij 72,304%. Met een score van 70,196% werd Josephine Gert Nielsen met Bravio Bianco (v.Belantis I) de nummer twee.

Uitslag

Bron: Horses.nl