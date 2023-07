Yessin Rahmouni en All at Once tweede in GP Spécial Deauville

Nadat Yessin Rahmouni met All at Once (v. Ampère) vrijdag in de Grand Prix van CDI Deauville teveel fouten opliep voor een hoge score, heeft het duo vandaag sterk revanche genomen. In de Grand Prix Spécial stuurde Rahmouni de hengst naar 71,064% en werd daarmee tweede.

De proef van Rahmouni en All at Once werd beloond met een hele reeks zevens en 7,5-en. Daarnaast verschenen meerdere achten voor de passage, de overgangen passage-uitgestrekte draf-passage, de dubbeltellende piaffe en de het laatste halthouden. De score van 71,064% is overigens geen nieuw persoonlijk record. Dat staat op 71,213%, vorige maand behaald op CDI Geesteren.

Spaanse zege

De overwinning ging naar de Spaanse ruiter Alejandro Sánchez del Barco die vrijdag ook al de Grand Prix won. In de Spécial vandaag reed hij de PRE-hengst Quincallo de Indalo (v. Esbelto VII) naar 72,255%. De Belgische Larissa Pauluis en First Step Valentin (v. Vitalis) werden derde met 69,958%.

