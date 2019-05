Yom-Tov en Zodinde winnen U-25 GP met 67,882%

In de gemende U-25/Intermédiaire II-rubriek op CDI Pilisjászfalu, de Hongaarse wedstrijd van Arie Yom-Tov, waren slechts drie deelnemers. Een podiumplaats was dus gegarandeerd. De drie deelnemers scoorden wel allemaal in de 67%. Yasmin Yom-Tov won de thuiswedstrijd met de in 2018 aangekocht Grand Prix-merie Hexagon's Zodinde (v. Louisville), de Franse Rachel Bastady werd tweede met Fandango D'Arx (v. Florencio II) en Marijke van Giesen werd met Esther SVN (v. Voice) derde.

Voor Yom-Tov en Zodinde was er 67,882%, voor de Franse combinatie 67,676% en voor Van Giessen met Esther SVN, een dochter van de dit voorjaar overleden O.Esther, 67,559%. Esther SVN maakte dit voorjaar haar debuut in de internationale U-25 Grand Prix. Moeder O.Esther verkeert nu postuum in de unieke positie dat ze drie internationale Grand Prix-paarden heeft gegeven. Asther de Jeu van Tosca Visser, Brother de Jeu van Antonia Ramel en diens volle zus Esther SVN (weliswaar U-25).

Bron: Horses.nl