Nederlandse Young Riders vierde in Hagen, bijna 70% voor Kole

De Nederlandse Young Riders (een B-team in verband met de observatiewedstrijden in Houten en Rotterdam komend weekend en volgende week) zijn vanmiddag op de vierde plaats geëindigd op de Future Champions-wedstrijd in Hagen. Het Nederlandse team bestond uit Ava Krause met de 13-jarige KWPN'er Geronimo (v. Tango) en Tessa Kole met de negenjarige KWPN'er Hexagon's King Robert (v. Capri Sonne Jr), die laatste behaalde de hoogste score (69,961%/6e). Duitsland won de wedstrijd voor Denemarken en Zweden.

De Future Champions-wedstrijd in Hagen is buiten de kampioenschappen dé jeugdwedstrijd, toch gaat Nederland er niet op volle sterkte heen. Aankomend weekend wordt in Houten namelijk de derde kwalificatie voor de jeugdkampioenschappen verreden op een nationale wedstrijd in Houten en volgende week geldt CHIO Rotterdam ook nog als observatie voor de young riders en U25-combinaties. De jeugdruiters die in aanmerking willen komen voor de Europese Kampioenschappen rijden dus die observaties in plaats van Hagen.

De wedstrijd werd in Hagen volgens een speciaal format gereden, waardoor het mogelijk was dat een team uit twee combinaties bestond. De teams die uit drie combinaties bestonden, hadden het voordeel dat ze een wegstreepresultaat hadden.

Duitsland ijzersterk

Het Duitse Young Riders team was oppermachtig. Jana Lang en Valentina Pistner reden ijzersterke proeven. Pistner won de rubriek met de 16-jarige Oldenburger Flamboyant OLD (v. Fidertanz). De Duitse amazone scoorde 76,030%. Vlak achter Pistner eindigde Lang met de 18-jarige KWPN’er Baron (v. Johnson). Het paar kreeg 75,588%. Allegra Schmitz-Morkramer was met de twaalfjarige Hannoveraner Libertad FRH (v. Londontime) het wegstreepresultaat voor het team. Zij kregen 71,225%. Met dit resultaat werd het paar individueel vierde.

Denemarken tweede

Frederikke Gram Jacobsen zette voor Denemarken het beste resultaat neer. De Deense amazone stuurde de negenjarige Oldenburgse Rgs Finest Alegra (v. Finest) naar 73,235%. Met deze score eindigde ze individueel op de derde plaats. De score van Sophia Boje Obel Jørgensen met de negenjarige Deens gefokte Highfive Fuglsang (v. Grand Galaxy Win T) telde als tweede resultaat voor Denemarken mee. Hun proef werd gewaardeerd met 69,167%. Lea Andreassen Torabi was met de 14-jarige Zweeds gefokte Bergakras Amaranth (v. Ampère). Hun score van 68,872% telde niet mee voor het teamresultaat.

Zweden derde

Het Zweedse team bemachtigde de derde plaats. Amanda Lindholm reed met de 13-jarige merrie Tiramisu (v. Tailormade Temptation) de beste proef. De jury waardeerde hun proef met 71,176%. Het resultaat van Mary Sophie Haid Bondergaard met de 14-jarige Hannoveraanse Adora Nightingale (v. Ampère) telde ook mee voor het team. Zij ontvingen voor hun proef 68,529%. Wynja Eriksdotter Rubin was met de 15-jarige KWPN’er El Diablo (v. Zenon) het wegstreepresultaat. Hun score van 66,176 was niet genoeg om mee te laten tellen.

Kole individueel zesde

Kole zette voor Nederland het beste resultaat neer. Ze reed Hexagon’s King Robert naar 69,961%. Hiermee eindigde ze individueel op de zesde plaats. Krause noteerde met Geronimo 68,873%. Hiermee werd ze individueel negende. Met deze twee scores eindigde Nederland op de vierde plaats.

Bekijk hier de teamuitslag

Bekijk hier de individuele uitslag

Bron: Horses.nl