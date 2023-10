Young Riders-winnares Indoor Friesland Valentina Pistner: ‘Flamboyant gaat nooit meer weg’

Valentina Pistner won al veertien medailles op jeugdkampioenschappen en startte nu in de Young Riders rubrieken op Indoor Friesland. In de teamtest behaalde ze nog een tweede plaats, maar vandaag won ze de Horses2fly Prix kür op muziek in het WTC Expo in Leeuwarden. De Duitse en haar vijftienjarige ruin Flamboyant Old (v. Fidertanz) behaalden een score van 74.825%. Micky Schelstraete werd vandaag tweede.

Als tweede mocht de winnares van gisteren zich opstellen. Micky Schelstraete behaalde met de negenjarige hengst Donovan (De Niro 6 x Pik Noir) 72.950%. De derde prijs was eveneens voor een Nederlandse amazone: Isabelle Bergsma en haar elfjarige merrie Havita Omhg (Chippendale x Tuschinski) noteerden 70.742%.

Eerste wedstrijd na EK

Valentina: “Het ging heel goed. Gisteren was mijn paard nog wat bang en gespannen, maar vandaag was hij weer helemaal zichzelf. Hij gaf alles en bezorgde me een super gevoel. Dit was de eerste wedstrijd weer na het EK dus het zal weer even wennen geweest zijn voor hem. Ik vind het hier super mooi. Sinds dit jaar woon en studeer ik in Amsterdam en ik had goede verhalen gehoord over Indoor Friesland. En terecht, vanaf het eerste moment dat ik hier was, vond ik alles goed geregeld en het ziet er prachtig uit.”

Flamboyant gaat nooit meer weg

“Flamboyant is bij mij vanaf 2017. We hebben vier Europese Kampioenschappen gereden en daar totaal veertien medailles behaald. Hij is inmiddels vijftien jaar en wordt nog steeds krachtiger en beter. Soms is hij soms wel eens te veel paard, maar vandaag was hij perfect. Volgend jaar is mijn laatste jaar bij de Young Riders en dat zal ik nog met hem rijden. Daarna zien we wel, hij zal in ieder geval nooit bij mij weggaan. Hij heeft overigens ook talent voor de oefeningen van de U25, maar ik heb daarvoor ook een achtjarige, zelf gefokte merrie klaar staan.”

Uitslag

Bron: Indoor Friesland