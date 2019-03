YR-kür voor Thalia Rockx met Gerda Nova de la Fazenda

In de landenproef eindigde Thalia Rockx donderdag op de tweede plaats met Gerda Nova de la Fazenda (v. Romanov) in de individuele proef werd ze derde, maar in de kür op zaterdagavond liet de amazone zich niet van de zege houden en stond ze met 75,125% ruim twee procent los van de nummer twee. Fabienne Jongen eindigde met Botticelli ook in de top drie, zij werd derde.