Yvonne Losos de Muñiz: ‘De hele week was ongelooflijk’

Nadat de Dominicaanse amazone Yvonne Losos de Muñiz vrijdag al de Grand Prix won met haar KWPN-merrie Aquamarijn (v. United) met een nieuw persoonlijk record, voegde ze daar zaterdag ook de overwinning in de Kür aan toe met opnieuw een PR.

“Op dit moment zit ik op een roze wolk”, zei Losos De Muñiz na haar overwinning in de Kür. “De hele week was ongelooflijk.”

Persoonlijke doelen bereikt

“Ik ben echt blij met waar we gekomen zijn. Ik heb al mijn persoonlijke doelen bereikt en op dit moment ben ik precies waar ik wilde zijn in de voorbereiding op de Olympische Spelen, dus ik ga nu op vakantie”, aldus de amazone. “Dit seizoen heb ik mijn Kür moeilijker gemaakt en ik heb een paar keer getwijfeld om terug te veranderen, maar ik wist dat als ik het thuis kon, dat ik het ook hier moest kunnen. Het was alleen even uitzoeken waar en wanneer ik even druk erop moest houden en hoeveel en vandaag kwam ik erachter. Het was zo’n cool gevoel toen ik de middellijn op reed en dat is met niets te vergelijken, het is echt geweldig.”

Heel veel hoogtepunten

Losos de Muñiz won de Kür unaniem met de zestienjarige merrie met een score van 80,745% en juryvoorzitter Stephen Clarke was na afloop lovend over het opreden van de twee. “Het was vrij gemakkelijk vandaag. Het was mooi om te zien, een mooi paard, mooie ruiter en mooie muziek. Ze maakte ons werk niet al te moeilijk”, aldus Clarke. “De Kür had een hoge moeilijkheidsgraad en was erg artistiek. Er zaten geen echte fouten in, maar wel heel veel hoogtepunten. Het was een superklasse, op een geweldige show, en we hebben allemaal heel veel geluk dat we hier zijn. “

Top drie

De tweede plaats was voor Christoph Koschel met Eaton Unitechno (v. Wynton), het Duitse duo kreeg 76,805% van de jury voor hun optreden. De top drie werd compleet gemaakt door Kelly Layne met Samhitas (v. Sir Oldenburg) met een totaal van 72,895%.

Uitslag kür op muziek

Bron: Horses.nl/AGDF