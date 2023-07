Yvonne Losos de Muñiz wint goud op Central American and Caribbean Games

Internationaal Grand Prix-amazone Yvonne Losos de Muñiz heeft op de Central American and Caribbean Games in Santo Domingo twee gouden medailles gewonnen. Met de KWPN-merrie Idwinaretto (Everdale x Johnson) won de Amerikaanse alle drie de Lichte Tour-proeven. Met een PR van 75,519% in de Inter I-kür won ze individueel goud en daarnaast won ze goud voor de overall beste score.

Yvonne Losos de Muñiz kocht Idwinaretto anderhalf jaar geleden. De door Piet Dolfsma uit Kampen gefokte merrie begon haar carrière in Groot-Brittanië, was vervolgens een periode in eigendom van Gertjan van Olst en vertrok daarna naar Polen. Daar werd Idwinaretto uitgebracht tot en met de Lichte Tour en opgeleid richting de Grand Prix.

In Santo Domingo stuurde Juliana Gutierrez Aguilera de Flanagan-zoon Flanissimo naar dubbel zilver. Het individuele brons ging naar Roberta Foster, die Chichic (v. Florencio) in de kür naar een PR van 71,382% stuurde. Het overall brons werd in de wacht gesleept door Carlos Maldonado en de KWPN’er Frans (v. Voice).

Bron: Eurodressage/Horses.nl