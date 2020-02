Zafriq de Jeu tweede in Ankum

Op het nationale concours in Ankum werd de dag afgesloten met een tweede plaats in de S*-klasse voor Zafriq de Jeu (v. Rousseau) met in het zadel zijn amazone Lea Windhausen. De amateurrubriek werd gewonnen door Franziska Vosskötter met de Don Schufro-zoon Dark Infinity. De Grand Prix voor acht tot tienjarige paarden werd gewonnen door Dorothee Schneider met First Romance 2.

Naast de klasse S* en de Grand Prix voor jonge paarden werd er ook de in de M-klasse kür op muziek gereden. Pia Mahnecke won deze rubriek met de net negenjarige Sugar Babe 15 (v. Sarkozy) met een score van 72,042%. Ook 70% werd gescoord door Nele Löbbert in het zadel van Fairway 20 (v. Fürst Fugger).

Grand Prix

In de Grand Prix voor acht tot tienjarige paarden won Dorothee Schneider met de First Romance 2 (v. Fürst Romancier). Deze combinatie scoorde 72,829%. Op afstand volgde Britta Rasche-Merkt met 68,217% met Sir Donnerhall I-nazaat Sunny Side Up 13.

Zafriq de Jeu

Afgelopen jaar verscheen weer een nakomeling van O. Esther (v. Jazz) op het internationaal podium. Met Lea Windhausen in het zadel behaalde de zoon van O.Esther 69,246% met een flink plaatsingsverschil variërende tussen de eerste en de zevende plaats.

De overwinning was voor Franziska Vosskötter met de Don Schufro-zoon Dark Infinity met een score van 69,603%. De top drie werd compleet gemaakt door Kim Burschik met Filaro OLD (v. Fidertanz).

Bron: Horses.nl