Zeges voor Daphne van Peperstraten en Micky Schelstraete

Daphne van Peperstraten won donderdagmiddag met Greenpoint's Cupido (Johnson x Duko) de landenproef voor young riders op CDI Exloo. Bij de pony's zette Micky Schelstraete het winnende percentage neer. Met Elin's Noncisdador reed ze 73,619% bij elkaar.

Het was een unanieme overwinning voor Van Peperstraten, die gemiddeld uitkwam op 75,245%. Acht maanden geleden maakte ze, eveneens in Exloo, haar internationale debuut bij de young riders. De score van vandaag was ook meteen een persoonlijk record voor de amazone.

Top drie

Kimberly Pap kwam het dichtst bij Van Peperstraten in de buurt. Met Vloet Victory (Jazz x Ulft) realiseerde ze een score van 73,137% en bleef daarmee een dikke halve procent voor op Zoë Kuintjes en Dark Amber (Dancier x Weltregent). Thalia Rockx eindigde op plaats vier, net voor Esmée Donkers.

Landenproef pony’s

Micky Schelstraete, eerder vandaag al tweede bij de junioren, kreeg haar overwinning niet cadeau. Twee juryleden plaatsten de amazone aan kop, het derde jurylid kwam niet verder dan plaats negen. Floor van der Kuijl reed Champ of Daily naar plaats twee met 73,542%. De Duitse Vivien Borgmann verstoorde het Nederlandse feestje door op plaats drie te eindigen.

Bron: Horses.nl