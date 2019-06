Zesde Zweedse titel voor Patrik Kittel

Afgelopen weekend kreeg Patrik Kittel voor de zesde keer het nationale kampioenslint omgehangen. Hij verwees met Delaunay (Dr. Doolittle x Feinbrand) amazone Denise Ljungkvist met Soéga (Sandakan x Amiral) naar het zilver en Jennifer Svensson won met Sibelius (Rosevelt x Prestigde VDL) het brons.

In 2013 won Kittel zijn eerste nationale titel met Toy Story (Come Back x Concorde II) en nam vervolgens ieder daaropvolgend jaar – met uitzondering van 2017 – plaats op de hoogste trede van het podium. Kittel heeft zichzelf een doel gesteld: hij hoopt het record van Ulla Håkanson, die in totaal twaalf keer goud won, te verslaan.

In de Grand Prix stuurde Kittel Delaunay naar 74,261% en in de kür kwam hij uit op 76,385%. Met zijn totaal van 150,646% bleef hij elf procent voor op Ljungkvist.

Bron: Ridenews