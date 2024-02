Zoë Kuintjes derde in Grand Prix U25 in Gothenburg

Vanmorgen werd er op de Gothenburg Horse Show een Grand Prix U25-rubriek verreden. Zoë Kuintjes zette het beste Nederlandse resultaat neer. Met de San Remo-zoon Cupido RS2 liet ze een score van 67,103% optekenen en mocht daarmee de derde prijs in ontvangst komen nemen. De Deense Karoline Rohmann stuurde Jakas Don Louvre (v. Don Romantic) met 68,025% naar de overwinning.

Na de Europese Kampioenschappen in Pilisjászfalu bracht Zoë Kuintjes de inmiddels zeventienjarige Cupido RS2 op CDI Kronenberg in december voor het eerst weer internationaal aan de start, Gothenburg is voor de combinatie de eerste internationale wedstrijd van dit jaar. Twee juryleden waardeerden de proef van Kuintjes en Cupido met een tweede plaats, twee juryleden plaatsten haar als derde en bij het vijfde jurylid kwam ze op de vierde plaats uit. De scores lagen redelijk op lijn (65,769% – 67,949%).

Deense amazones aan kop

De scores van de nummers een en twee, Karoline Rohmann en haar landgenote Sandra Aagaard Hyrm met Atterupgaards Cooper (Charmeur uit Atterupgaards Orthilia) lagen erg dicht bij elkaar. Rohmann kwam tot 68,025%, maar Hyrm zat haar met 67,949% dicht op de hielen.

Voor Nederland kwam ook Kim Noordijk aan de start. Met de Desperado-zoon Joep eindigde ze met 62,410% op plaats zeven.

Uitslag.

Bron: Horses.nl