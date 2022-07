Zoe Kuintjes met Cupido RS2 bovenaan in Meerlo

Na het internationale debuut vorige maand in Geesteren deed Zoe Kuintjes er vandaag met Cupido RS2 (Rhodium x San Remo) een flinke schep bovenop. Op CDI Meerle, hun eerste wedstrijd in het buitenland, reed Kuintjes de ruin van RS2 Dressage in de U25 naar de overwinning.

Kuintjes, die sinds afgelopen april de beschikking heeft over Grand Prix-paard Cupido, noteerde in de Intermédiaire II met 70,196% als enige een score boven de 70%. Febe van Zwambagt kwam dicht in de buurt. Zij reed Fernandell MS (v. For Compliment) op zijn tweede CDI naar 69,363% en werd daarmee tweede. De derde prijs bleef in België. Daarvoor zorgde Lauranne Lammens met Hilcara van het Vijverbos (v. Don Renoir) met 68,334%.

Uitslag