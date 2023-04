Zoë Kuintjes sluit Aken af met tweede plek in U25 kür

Na haar derde plek in de Grand Prix U25 is Zoe Kuintjes vandaag in de kür opgeklommen naar de tweede plaats. Hierin danste ze met Cupido RS2 (Rhodium x San Remo) naar 75,733%. Daarmee heeft het duo, dat onlangs op CDI Lier alle drie de proeven won, ook CDI Aken mooi afgesloten.

Zoe Kuintjes reed een fraaie kür, enige smetje was een fout in de wisselserie om de pas. Net als in de Grand Prix U25 ging de overwinning naar Alina Schrader. De Duitse amazone reed Paola OLD (v. Lord Loxley) naar een nieuw persoonlijk record van 75,750% en bleef daarmee nipt voor op Kuintjes.

Ook PR voor Lauranne Lammens

De top drie werd compleet gemaakt door de Belgische amazone Lauranne Lammens. Haar kür met Hilcara van het Vijverbos (v. Don Renoir) werd beloond met 72,775%. Ook deze score betekende een nieuw persoonlijk record.

Uitslag

Bron: Horses.nl