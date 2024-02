Zoë Kuintjes tweede in U25-kür in Gothenburg

Zoë Kuintjes was vanmiddag goed op dreef in de U25-kür in Gothenburg. Met de 17-jarige KWPN'er Cupido RS2 (v. Rhodium) ontving ze een score van 70,070%. De amazone kreeg van Lars Andersson de hoogste score van 71,225%. Kuintjes rijdt het fokproduct van L. Heida al sinds juni 2022. Daarvoor werd de ruin gereden door Robin van Lierop en Seth Boschman.