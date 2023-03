Zoë Kuintjes voert Nederlandse top 3 aan in Lier

Zoë Kuintjes is sterk begonnen aan CDI Lier. Met Cupido RS2 (v. Rhodium) reed ze vandaag in de Intermédiaire II 70,392% bijeen en was daarmee de enige de over de 70%-grens ging. Daarmee voerde Kuintjes de Oranje top drie aan waarin ook Lotte van Herik en Julia Bouthoorn van zich lieten horen.