Zonik Plus verslaat opnieuw Maxima Bella voor thuispubliek

De Belgische overwinning van Justin Verboomen en zijn fantastische Zonik Plus waren de kroon op CDI Lier. “Ik ben zo trots op Zonik Plus”, is de emotionele reactie na afloop van Justin Verboomen. Met 81.420% versloegen zij met minder dan een procent de Poolse Sandra Sysojeva en Maxima Bella, derde werd Marlies van Baalen met Habibi DVB (v. Don Schufro) met 77,46%.

De dressuurfans keken reikhalzend uit naar de ontmoeting tussen de twee negenjarige smaakmakers van het moment: Zonik Plus (v.Zonik) en Maxima Bella (v.Millenium). In de Grand Prix van gisteren was het eveneens een nek-aan-nek-race in het voordeel van Zonik Plus en vandaag liet hij opnieuw zien te kunnen winnen van de zeer spectaculaire merrie.

Mooie afsluiting

Het publiek werd vanmiddag getrakteerd op dressuur van hoog niveau. Met heel veel balans en een zeer harmonieuze proef zorgden Justin Verboomen en Zonik Plus voor een Belgische overwinning, een mooiere afsluiting kon het publiek van CDI Lier zich niet wensen. Niet alleen Justin Verboomen passeerden de 80%-grens. De Poolse Sandra Sysojeva reed een indrukwekkende kür met Maxima Bella, en scoorden 80.570%.

Zo trots

“Er was vandaag meer publiek dan gisteren, maar dat maakte Zonik Plus niet uit. Hij bleef de gehele kür zo geconcentreerd op mij”, reageert Justin Verboomen na afloop. De Belg is zichtbaar aangedaan na de overwinning voor thuispubliek. “De gehele draftour was echt heel fijn, daar heb ik echt van genoten. En ik ben gewoon zo trots op Zonik. Hij blijft zo rustig onder al deze omstandigheden en deze atmosfeer, terwijl hij nog helemaal niet veel ervaring heeft op dit niveau. Hij begint echt te wennen aan dit alles, en dat gaat hem in de toekomst ook helpen om zijn energie nog meer te bewaren voor de proeven.”

Zonik Plus versus Maxima Bella

Het was de eerste keer dat de twee negenjarigen zich aan elkaar mochten meten. “Ik vind Maxima Bella echt een fantastisch paard, met heel veel power en kracht”, vertelt Justin. “Maar natuurlijk vind ik Zonik Plus ook geweldig. Zonik is heel opwaarts, heeft veel balans en een prachtig frame. Wellicht dat dat vandaag het verschil maakte”, legt Justin uit.

Dutch Masters

Over anderhalve week komt de combinatie aan de start bij The Dutch Masters. “Daar kijk ik ook echt naar uit, de concurrentie is daar van een nog hoger niveau en het zal interessant zijn om te kijken waar we dan staan. Ik maak natuurlijk geen kans op afvaardiging naar de Wereldbekerfinale dus ik ga proberen ook echt te genieten tijdens het rijden.”

uitslag

Bron: Persbericht