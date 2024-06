Zuid-Korea mag individuele dressuurcombinatie naar Parijs sturen

Zuid-Korea mag een individuele dressuurcombinatie naar de Olympische Spelen in Parijs sturen. Die plaats was oorspronkelijk toegewezen aan Palestina, maar omdat de enige Palestijnse amazone die in aanmerking kwam niet heeft voldaan aan de kwalificatie-eisen, is de startplek overgegaan naar Zuid-Korea.

Zuid-Korea heeft momenteel twee combinaties die actief zijn op internationaal Grand Prix-niveau: Hwang Young-Shik met Delmonte (v. Destano) en Hyunwoo Do met Duisenberg (v. Desperados FRH). Hwang Young-Shik werd eind april nog zevende in de viersterren Grand Prix in Hagen met 68,022%. Hyunwoo Do reed de Wereldbekerwedstrijd in Neumünster, maar slaagde er met 63,956% niet in om aan de kwalificatie-eisen te voldoen.

Bron: Dressprod