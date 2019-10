Zuidenwind bovenaan WB-kwalificatie Tallinn

De KWPN-goedgekeurde hengst Zuidenwind (v. OO Seven) won dit weekend zowel de Grand Prix als de kür op muziek op de wereldbekerkwalificatie in Tallinn, Estland. In de Grand Prix waren de Zweedse Rose Mathisen en Zuidenwind al de beste met een score van 68,935%. In de kür deed de combinatie er nog een schepje bovenop, daar schreven ze de overwinning met een score van ruim 75% op hun naam.

De door H. van Helvoirt uit Rosmalen gefokte Zuidenwind is sinds vorig jaar volledig in eigendom van zijn amazone. De 20 wereldbekerpunten die de combinatie verdiende in Centraal-Europese kwalificatie van Tallinn, mogen ze meenemen naar de West-Europese tussenstand. “Dit is het beste gevoel wat ik met hem in de ring heb gehad”, vertelt Matthisen na afloop. “De score is geen record voor ons, maar hij was zo fijn in de aanleuning en makkelijk te rijden.” De volgende wedstrijd van de combinatie is de wereldbekerkwalificatie in Herning over twee weken.

Upgrade

De Russische Inessa Merkulova en Upgrade (v. Scandic) moesten in de Grand Prix nog genoegen nemen met een negende plek, in de kür werden ze vijfde met een score van 70,150%.

Uitslag GP

Uitslag kür op muziek

Bron: KWPN / Horses.nl