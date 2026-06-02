Zum Glück RS2 verkocht naar Zweden, onder het zadel bij Patrik Kittel en naar 77,633% in GP

Op dezelfde dag dat Zantana RS2 naar 77,935% in de Grand Prix op het NK Dressuur liep onder Marieke van der Putten, scoorde een ander RS2-paard in Duitsland 77,633% in de Grand Prix. Onder Patrik Kittel maakte Zum Glück RS2 (v. Glock's Zonik) zijn debuut onder Patrik Kittel. Vanaf 27 mei 2026 staat de ruin op naam van de Zweed Peter Falk in de FEI-database.

Dat Zum Glück RS2, die in 2017 als vierjarige voor 850.000 euro door Jacques en Saskia Lemmens werd aangeschaft, de stallen van Jacques en Saskia Lemmens heeft verlaten is niet verrassend. Het aantal paarden dat Grand Prix loopt of (bijna) Grand Prix-klaar is, is bijna niet behapbaar voor één amazone.

Zelfgefokte paarden

De filosofie van RS2 Dressage is dat paarden vanaf het begin tot het einde van hun leven bij RS2 Dressage blijven, en dus uiteindelijk dat zelfgefokte paarden in de topsport presteren.

“We wilden graag dat Marieke (die begin 2017 bij RS2 Dressage begon, red.) in de topsport kon blijven meedraaien en daarom hebben we ook een aantal oudere paarden aangeschaft. Paarden waarmee ze de aansluiting met de top kon behouden. De weg naar de top is natuurlijk heel lang en als Marieke al die tijd had moeten wachten op onze zelfgefokte paarden, was ze er heel wat jaren uit geweest”, vertelde Jacques Lemmens vorig jaar in een interview met de Paardenkrant.

Voorbeelden van dat soort paarden zijn Her Majesty RS2, Tørveslettens Titanium RS2, Zantana RS2, Zum Gluck RS2 en About You RS2. Die laatste twee werden aangeschaft op de PSI-veiling. Zum Glück in 2017, Zantana in 2019.

Teveel Grand Prix-paarden

Inmiddels komen ook de in Groesbeek geboren paarden eraan en Van der Putten heeft al drie paarden in de Grand Prix op dit moment: Zantana RS2, Tørveslettens Titanium RS2 en Kuvasz RS2 (respectievelijk 1e, 2e en 3e in de Grand Prix op het NK Dressuur). De in 2013 als embryo aangeschafte Jameson RS2 wordt door Van der Putten ook klaargemaakt voor de Grand Prix en zo zijn er meer paarden die in die richting komen.

Daar voorzag Lemmens vorig jaar al een probleem: “Het wordt misschien op een gegeven moment wel wat veel. Marieke ziet dat niet als probleem, maar zeker met het rijden van meerdaagse wedstrijden op afstand kom je op een gegeven moment simpelweg tijd tekort. Dan moeten we er eventueel toch over na gaan denken om een aantal goede paarden te verkopen.”

Goud op Bundeschampionate en twee keer Grand Prix onder Van der Putten

De naam RS2 Dresage komt eigenlijk voort uit drie namen: de R van Robin van Lierop en de S van Saskia Lemmens en Seth Boschman. Boschman en Van Lierop stonden samen met Jacques en Saskia Lemmens aan de basis van RS2 Dressage, maar de wegen scheidden in 2022.

Robin van Lierop met Zum Gluck RS2 (v. Zonik) – Foto: Rick Helmink

Onder Robin van Lierop won Zum Glück RS2 brons op de Bundeschampionat voor vijfjarigen in Warendorf (2018) en in 2019 was er zelfs goud in Warendorf plus nog een zesde plaats op het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden. Voor Van Lierop waren dat de grootste successen van zijn carrière. Daarna bracht Van Lierop Zum Glück succesvol uit in de Lichte Tour.

Zum Gluck RS2 (v. Zonik) met Robin van Lierop Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Na het vertrek van Lemmens en Boschman uit Groesbeek, nam Van der Putten de teugels over van Zum Glück. Ze debuteerde met hem in de Intermédiaire II en reed hem twee keer in de Grand Prix. In september 2023 was er in de tweede Grand Prix 70,41%. Vervolgens werd Zum Glück RS2 door de KNHS op de long list gezet voor de Olympische Spelen in 2024 (tot verrassing van Van der Putten).

Patrik Kittel en het Zweedse team

In de FEI database kwam Zum Glück RS2 eind mei op naam van de Zweed Peter Falk, die meer dressuurpaarden heeft. Falk heeft de ruin in training gezet bij Patrik Kittel. Kittel heeft op dit moment alleen Touchdown, die in zijn laatste Grand Prix-proeven rond de 72-73% scoorde. Zijn nieuwe talent Mr Desperado CVT (Desperado x Wynton) heeft hij tot op heden nog maar één keer nationaal uitgebracht.

Zweden kan – om in Aken bij de top-6 te gaan horen en zich daarmee als land te kwalificeren voor de Olympische Spelen – goed een karrentrekker gebruiken. Zum Glück RS2 scoorde op de nationale wedstrijd op Stal Uhlendorf in Düsseldorf 77,633% (74,6-79,6%) en kan dus mogelijk zo’n paard worden onder Kittel. In dezelfde Grand Prix scoorde Kittels stalamazone Malin Wahlkamp-Nilsson met Sky-Man (v. Surprice) 74,967%.

De proef van Kittel en Zum Glück RS2 is te bekijken op Rimondo (alleen betaald).

