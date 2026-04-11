Zusjes Niessen delen overwinning in juniorenrubriek Tolbert

Petra Trommelen
Feline Niessen met Quinn. Foto: By Lot Photography / Lotta Timmers
Esmae Niessen was bij de pony’s al zeer succesvol en zet die lijn dit weekend door op het CDI in Tolbert, waar zij met de negenjarige Florado M (v. Franziskus FRH), die in 2024 onder Lucas Elsbecker nog deelnam aan het Bundeschampionat, haar debuut bij de junioren maakt. In de landenproef kwam zij uit op 69,545%, goed voor de derde plaats. In de individuele proef deed Niessen er een schepje bovenop en pakte zij met 69,902% de overwinning. Die eerste plaats moest zij delen met haar zus Feline, die met Quinn (v. Glock’s Dreamboy) exact dezelfde score noteerde en daarmee eveneens op de hoogste trede van het podium eindigde.

