Zweden met Kittel, Vilhelmson Silfvén, Von Essen en Lexner naar EK Dressuur

Zweden wordt op het Europees Kampioenschap in Crozet vertegenwoordigd door Patrik Kittel met de 13-jarige Touchdown (v. Quaterback), Tinne Vilhelmson Silfvén met de 13-jarige Hyatt (Apache), Maria von Essen met de 13-jarige Invoice (v. Jazz) en Sofie Lexner met de twaalfjarige Inoraline W (v. Johnson). De eerste reserve is Caroline Darcourt met de twaalfjarige Bournonville (v. Bon Bravour).

”Het is een team met goede kwaliteiten en een mix aan ervaring en talent. We hebben meer teams nodig met kampioenservaring”, aldus bondscoach Stefan Jansson. Hij vertegenwoordigt Zweden voor het eerst in deze rol op een kampioenschap, nadat hij Bo Jena opvolgde.

Bron: persbericht