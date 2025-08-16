Zweden met Kittel, Vilhelmson Silfvén, Von Essen en Lexner naar EK Dressuur

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Zweden met Kittel, Vilhelmson Silfvén, Von Essen en Lexner naar EK Dressuur featured image
Maria von Essen met Invoice Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Zweden wordt op het Europees Kampioenschap in Crozet vertegenwoordigd door Patrik Kittel met de 13-jarige Touchdown (v. Quaterback), Tinne Vilhelmson Silfvén met de 13-jarige Hyatt (Apache), Maria von Essen met de 13-jarige Invoice (v. Jazz) en Sofie Lexner met de twaalfjarige Inoraline W (v. Johnson). De eerste reserve is Caroline Darcourt met de twaalfjarige Bournonville (v. Bon Bravour).

Door Eline Korving

”Het is een team met goede kwaliteiten en een mix aan ervaring en talent. We hebben meer teams nodig met kampioenservaring”, aldus bondscoach Stefan Jansson. Hij vertegenwoordigt Zweden voor het eerst in deze rol op een kampioenschap, nadat hij Bo Jena opvolgde.

Bron: persbericht

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like