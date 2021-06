Zweden regeren in Le Mans: Kittel, Ramel en Nilshagen over 75% in GPS

Als Patrik Kittel, Juliette Ramel en Therese Nilshagen zo'n Grand Prix Spécial rijden als vandaag in Le Mans, kunnen de Zweden straks meedoen in de top-5 van het landenklassement op de Olympische Spelen. Alle drie gingen ze over de 75%: Patrik Kittel stuurde Well Done de la Roche CMF (v. Fürstentraum) naar 78,468%, Juliëtte Ramel reed Buriel KH (v. Osmium) naar 76,319% en Therese Nilshagen kwam met Dante Weltino OLD (v. Danone I) op 75,447%.

De kans is groot dat het Zweedse team voor de Olympische Spelen er zo uit gaat zien: Kittel, Ramel en Nilshagen. En afgelopen weekend reed dat drietal voor wat ze waard zijn in het Franse Le Mans. Na de winst in de Grand Prix (76,196%), was er ook de zege in de Spécial voor Kittel. En dat met een persoonlijk record van dik 78%.

Juliette Ramel heeft Buriel K.H. ook fijn aan de gang en kwam in Le Mans op 76,319%. Therese Nilshagen zat daar ongeveer een procent onder met Dante Weltino OLD.

