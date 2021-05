Zweden wint Nations Cup Compiègne, Denemarken geëlimineerd

In de tweede etappe van de Nations Cup dressuur in Compiègne leek het te gaan tussen Denemarken en Zweden. Na de Grand Prix op zaterdag ging Denemarken met een puntje aan de leiding. Maar op zondag werd de strijd snel beslist: Cathrine Dufour kreeg Bohemian (v. Bordeaux) niet de ring in en zo werd Denemarken geëlimineerd. De winst dus voor Zweden, voor Portugal en Groot-Britannië.

Bohemian, de beoogde Tokio-partner van Cathrine Dufour, die in de Grand Prix nog naar 76,5% (derde plaats) liep, schrok bij zijn rondje om de ring van het scorebord en het lukte Dufour vervolgens niet om meer om hem de ring in te krijgen (lees hier meer). Daarmee lag Denemarken uit de landenwedstrijd, die ze met Bohemian en Dufour waarschijnlijk wel gewonnen hadden. De andere Deense deelnemers, Carina Cassøe Krüth en Charlotte Heering, lieten zich namelijk van hun beste kant zien in de Spécial en de kür. Cassøe Krüth en Heiline’s Danciera (Fürstenball uit volle zus Dancier), tweede in de Grand Prix met een nieuw record van 77%, scoorden in de Spécial ook een record: 77,872% (goed voor de eerste plaats). Charlotte Heering reed Bufranco (v. Negro) naar 76,11% in de kür.

Zweden wint

Zweden liet de kans niet aan hen voorbijgaan. Met een tweede en vierde plaats behaald door de twee Ramel-zussen in de Grand Prix Special nam Zweden de leiding. Juliette scoorde 76,681% met Buriel K.H. en Antonia kwam op 74,787% met Brother de Jeu.

Patrik Kittel maakte het af in de kür. Nadat hij al de Grand Prix had gewonnen, sloot de in Duitsland wonende Zweed zijn Compiègne-Nations Cup af met een tweede winst Hij won de kür met Well Done de la Roche CMF (v. Fürstentraum) met een score van 81,455%.

Portugal tweede, Groot-Brittanië derde

Het podium werd verrassend gecompleteerd door Portugal (Maria Caetano, Joao Torrao, Rodrigo Torres) op de tweede plaats, voor Groot-Brittannië (Louise Bell, Emile Faurie, Charlotte Fry).

Nog twee etappes

De FEI Nations ‘Cup Dressage 2021 wordt verreden in een ‘light’ versie vanwege corona- en rhinopneumonie.

De serie begon in maart in Wellington, Florida, waar het Duitse team won. De volgende etappe is het CDIO Rotterdam in Nederland van 1 t/m 4 juli. De serie eindigt in september in Aken.

Bron: Horses.nl