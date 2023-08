Zweeds dressuurteam zonder Ramel naar EK Riesenbeck

Het Zweeds dressuurteam moet het op het Europees kampioenschap in Riesenbeck stellen zonder de geroutineerde combinatie Juliette Ramel en Buriël H.K. (Osmium x Krack C). Volgens de Zweedse bondscoach Bo Jena heeft de zeventienjarige KWPN'er op zijn laatste wedstrijd een blessure opgelopen. Na het uitvallen van Ramel is teamreserve en EK-debutante Johanna Due-Boje met Mazy Klovenhoj (Bocelli x National Zenith xx) opgeroepen.

Inmiddels zijn meerdere teams belangrijke combinaties verloren. Duitsland moet het stellen zonder Sönke Rothenberger en Fendi (v. Franklin) en eerder raakte Franziskus (v. Fidertanz) van Ingrid Klimke al geblesseerd, Nederland zag Dinja van Liere met Hartsuijker (v. Johnson) en Lynne Maas met Electra (v. Jazz) uitvallen en nu moet Zweden het zonder één van zijn vaste waardes doen.

Ramel

Ramel reed met Buriël H.K. al meerdere grote kampioenschappen en eindigden vorig jaar dertiende in de Kür op muziek op het Wereldkampioenschap in Herning. Daarna hield de Zweedse de ruin thuis tot maart dit jaar. Op CDI Lier scoorde hij dik 75% in de Grand Prix en dik 76% in de Spécial. In Kronenberg werden ze met dik 75% tweede in de Grand Prix, maar Ramel trok de ruin terug voor de Spécial.

Droom die uitkomt

Johanna Due-Boje reed bij de jeugd wel Europese kampioenschappen, maar Riesenbeck wordt haar eerste EK bij de senioren. Dit voorjaar reed ze de vijftienjarige SWB-merrie Mazy Klovenhoj in de FEI Wereldbekerfinale in Omaha, waar ze op de achtste plaats eindigden. “Al vind ik het erg jammer voor Juliette, ben ik heel erg blij en geëerd met het feit dat ik mijn land op zo’n groot kampioenschap mag vertegenwoordigen. Dit is al jarenlang een grote droom en ben tot tranen geroerd. Ik ben zo dankbaar dat Mazy me op al deze prachtige reizen brengt”, aldus Due-Boje.

