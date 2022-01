Zweedse tophengst Briar overleden

Op 11 januari is de legendarische hengst Briar (v. Magini) overleden. De Zweedse warmbloedhengst die samen met Jan Brink groot werd, tien jaar aan de internationale top stond en op 18-jarige leeftijd met pensioen ging, zou komend voorjaar 31 jaar oud zijn geworden.

Op vierjarige leeftijd slaagde Briar met hoge cijfers voor zijn Zweedse verrichtingsonderzoek. Jan Brink reed hem in dressuur, Rolf-Göran Bengtsson was zijn ruiter het springen. De hengst, zoon van de internationale springhengst Magini, had zich in beide richtingen kunnen ontwikkelen, maar fokker en eigenaar Hans-Yngve Göransson koos voor Brink als opleider van Briar.

‘De professor’

De hengst leerde bijzonder snel, hetgeen hem de bijnaam ‘De professor’ opleverde, en op achtjarige leeftijd debuteerde hij dan ook in de Grand Prix. Tien jaar lang maakte het duo Jan Brink-Björsell’s Briar furore op alle internationale kampioenschappen. Ze wonnen meerdere keren brons op Europese kampioenschappen, eindigden als zevende op de Olympische Spelen in Athene (2004) en negende op de WEG in Aken (2006).

Agamemnon

In de fokkerij is Briar niet veel gebruikt. Bij HorseTelex staan slechts 164 nakomelingen geregistreerd. Daarvan zijn er maar liefst 16 Grand Prix-geklasseerd. Biggles en Bukowski zijn daarvan de bekendste nakomelingen. Om zijn veelzijdige talent te bewijzen zijn er ook zeven nakomelingen 1.40 m-springen en hoger geklasseerd, waaronder het 1.60 m-springpaard Agamemnon.

Bron: Horses.nl/Ridehesten