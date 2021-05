Zweistra moet GP zege aan Oatley laten

Thamar Zweistra is vandaag goed op dreef op het CDI in Mariakalnok. Vanmorgen won ze de finale voor zesjarigen met Hexagon's Kaygo (v. Capri Sonne Jr.) en zojuist voegde ze daar de tweede plaats aan toe in de CDI3* Grand Prix met de schimmel Hexagon's Ich Weiss (v. Rubiquil). De combinatie kwam als winnares uit de bus bij de juryleden bij H en M. Zweistra kreeg voor haar proef een score van 72,196%. Hiermee verbeterde ze haar score van eind april in Opglabbeek. Toen kreeg ze voor de Grand Prix 70,783%.

Lyndal Oatley schreef de Grand Prix op haar naam met de twaalfjarige KWPN’er Elvive (v. Tuschinski). Het paar zag de winnende score van 73,087% op het scorebord verschijnen. Ze werd bij drie juryleden aan kop geplaatst. Het jurylid bij B gaf haar de hoogste score van 74,348%. Elvive werd in 2018 in Cappeln in de Intermediate II uitgebracht door haar echtgenoot Patrik Kittel.

Royal Cabaret derde

Frank Freund maakte de top drie compleet met de twaalfjarige Royal Cabaret (v. Royal Doruto OLD). De Duitser scoorde voor zijn proef 68,326%.

Bron: Horses.nl