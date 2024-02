Zweistra zegeviert ook in Inter II met Hexagons Luxuriouzz in Le Mans

Gisteren won Thamar Zweistra met de achtjarige KWPN'er Hexagons Luxuriouzz (v. Johnson) bij hun internationale debuut in Le Mans de Intermédiaire B met 70,703% en vanmorgen pakte ze ook de winst in de Intermédiaire II. Met het fokproduct van W. Plomp kwam ze bij alle juryleden als winnares uit de bus en scoorde ze 71,000%. Van het jurylid bij C kreeg de combinatie de hoogste score van 73,529%.