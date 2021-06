75% voor Finley en Wienkamp in Nürnberger-inloopproef, Veeze en Imposantos 7de met 71,805%

Ann-Christin Wienkamp en Finley werden eind april in één klap één van Duitslands meest bekende Lichte Tour-combinaties omdat Jan Tönjes, hoofdredacteur van de St. Georg het in een online-commentaar voor haar opnam en zich afvroeg hoe het mogelijk was dat juryleden niet haar, maar Matthias-Alexander Rath lieten winnen. Dat was in een Nürnberger kwalificatie in Mannheim. Vandaag reed ze de inloopproef van die kwalificatie opnieuw in Balve en nu was er 75% en de winst.

Wienkamp kwam in Mannheim uit op 72,927%, nu was er 75% in de inloopproef voor de Nürnberger Burg-Pokal kwalificatie. Daarmee stond ze net boven Helen Langehanenberg die de populaire Westfaalse staatshengst Zoom (v. Blue Hors Zack) had meegenomen en 74,268% scoorde in Balve. Morgen staat de daadwerkelijke kwalificatie op het programma en zal bekend worden wie het ene ticket in ontvangst mag nemen.

Imposantos zevende met 71,805%

Bart Veeze is ook naar Balve getogen dit weekend. Twee weken geleden liet hij de KWPN-hengst Imposantos (v. Wynton) debuteren in de Prix St. Georges op een meetmoment en nu reed hij mee tussen de Duitse Lichte Tour-elite. Imposantos eindigde als zevende met 71,805%. Het jurylid bij H (Thomas Kessler) had hem met bijna 75% op een derde plaats, maar de juryleden bij M (Elke Elbert) en B (Kerstin Holthaus) dachten er anders over en kwamen niet boven de 70% uit.

