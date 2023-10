85-jarige Willy Schetter maakt rentree in de Grand Prix

Willy Schetter, de vader van de internationale Franse Grand Prix-amazone Karen Tebar, haalde al eens eerder het nieuws op Horses.nl, toen hij op 81-jarige leeftijd nog steeds actief bleek te zijn op het hoogste niveau. Afgelopen maand reed de inmiddels 85-jarige Duitse ruiter zijn eerste wedstrijd sinds anderhalf jaar. Met de Dimaggio-dochter Dirbini reed hij in Ising de Intermédiaire II en de Grand Prix en deze week was het op een nationale wedstrijd in Reutlingen weer raak. Met dik 69% eindigde hij op de zevende plaats in de Grand Prix.

Willy Schetter begon zijn carrière in de paardensport pas op 26-jarige leeftijd. In de eerste instantie reed hij voornamelijk jacht- en springwedstrijden, maar groeide later in de dressuursport door tot internationaal niveau. Met zijn 85 jaar is hij de oudste, nog actieve dressuurruiter in Duitsland.

