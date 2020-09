88 punten voor Ferguson-dochter Lightning Star RR

In Berlicum mochten maar liefst 13 KWPN dressuurpaarden rechtstreeks naar de halve finale van de Pavo Cup. Toppers van de dag waren Lightning Star RR (v. Ferguson) bij de vierjarige paarden en Kasper-Pepper (v. Apache) bij de vijf- en zesjarigen.

De Pavo Cup voorselectie van KWPN Regio Noord-Brabant in Berlicum telde een groot aantal deelnemers. In totaal konden dertien paarden met 80 punten of meer rechtstreeks worden geplaatst voor de halve finale. Ferguson, Desperado, Glamourdale en Grand Galaxy Win vielen op als vaderdieren en opvallend waren ook een paar door Platinum Stables gefokte paarden.

Vierjarige paarden

Vanwege het grote aantal deelnemers waren vier juryleden aanwezig in Berlicum. Marian Dorresteijn en Jan Wolfs beoordeelden de vierjarige paarden. “We hadden een grote groep en hebben genoten van veel fijne paarden”, aldus Dorresteijn. “Over het algemeen waren ze heel goed te beoordelen omdat ze fijn te rijden waren.”

Lightning Star RR

Negen vierjarigen plaatsten zich rechtstreeks voor de halve finale, Ferguson-dochter Lightning Star RR (Daily Enjoy elite ibop-dr PROK van De Niro, fokker Titan Wilaras uit Riel) ging aan kop. Onder het zadel van Kirsten Brouwer liep de merrie naar 88 punten. “Dit is een paard met veel uitstraling”, licht Dorresteijn toe. “Ze lijkt een heel ongecompliceerd, meewerkend karakter te hebben en staat heel licht aan de hulpen. Ze liet een actieve stap zien met heel veel lichaamsgebruik. De draf is lichtvoetig met veel mechaniek en veel schakelvermogen. In galop heeft ze veel beentechniek, maar zou ze voor hogere punten nog iets meer bodem kunnen pakken. Ze werd netjes voorgesteld en we zagen een heel fijn paard, een mooi beeld en een stille aanleuning.”

Layla

Tweede geplaatst was eveneens een merrie, Layla (Glamourdale uit Zhakira ster voorl. keur van Rousseau, fokker H. van den Bogaard uit Aarle Rixtel). Ze werd voorgesteld door Jamy Ummels en kreeg 86 punten. “Het viel op dat we een hele goede groep merries hadden. Dit is een merrie met een sterk gemaakt model, ze is mooi naar boven toe gebouwd. Ze heeft een hele zuivere stap met veel souplesse in het lichaam. Ze draaft ook met veel souplesse, daarin gaat ze ook makkelijk opzij voor het been en toont ze veel balans. De galop is heel mooi bergop, ze toont een heel mooi silhouet en heeft geen snelheid nodig. Ze pakt veel bodem en maakt de heel sprong goed af. Daarnaast werd deze merrie keurig voorgesteld.”

Lord

Op de derde plek eindigde eveneens een zoon van Ferguson. Lord (uit How Pretty Platinum ster voorl. keur van Bretton Woods, fokker Titan Wilaras uit Riel) werd voorgesteld door Curro Benitez Sanchez en kreeg 84 punten. “Dit is eveneens een paard met een hele goede stap; veel lichaamsgebruik, een mooie deining in het lichaam en een goede ruimte. In draf laat hij heel veel schakelvermogen en aanleg om te sluiten zien. We hebben de ruiter geadviseerd om hem een klein beetje meer naar voren voor te stellen, hij pakt al zo makkelijk de verzamelde draf op. Ook in galop zie je dat hij heel makkelijk gaat zitten en mooi met de schoft naar boven blijft. Je ziet duidelijk de kwaliteit in dit paard.”

Linskymorijke

De Negro-dochter Linskymorijke (uit Evymorijke elite sport-dr ibop-dr D-OC van Krack C, fokker fam. Schellekens uit Schijndel) werd met 83 punten vierde. Ze werd voorgesteld door Mariëlle Spieringhs. “Een hele stoere merrie, een heel gretig paard met veel inzet en go. De draf kenmerkt zich omdat ze heel constant, taktmatig en zuiver blijft in alle wendingen, verruimingen en met het wijken. Het is een hele actieve merrie die ook in galop een mooie houding heeft, daarin zou ze de sprong nog iets meer af mogen maken. We hebben een heel sympathiek beeld gezien met een mooie aanleuning.”

L’Amour

Met 81 punten werd L’Amour (Grand Galaxy Win uit Zalite stb van San Remo, fokker J.W.J.M. Janssen uit Milsbeek) als vijfde geplaatst. Deze hengst werd gereden door Roy van den Heuvel. “Dit is een imponerend paard dat vooral veel kracht en macht uitstraalt in draf en galop, hij heeft een goed achterbeengebruik. Vandaag kantelde hij af en toe een beetje in de aanleuning, hij mag daarbij nog iets losser blijven in de bovenlijn. Het is wel een sterk bewegend paard met een goede beentechniek.”

La Luce en Leriana

Vier paarden kregen exact 80 punten, een van hen was de Glamourdale-dochter La Luce (uit Honeymoon elite ibop-dr PROK van Voice, fokker W. van Buggenum uit Nederweert), voorgesteld door Curro Benitez Sanchez. “Deze merrie heeft heel veel tritt in de benen. Het is een hele elegante merrie en ze is heel lichtvoetig. Voor nog hogere punten zou ze nog een beetje meer met de schoft naar boven toe mogen bewegen.” Ook Leriana (Giovanni uit Eriana elite ibop-dr PROK van Jazz, fokker J. Penninx uit Beek en Donk) liep naar 80 punten. Deze merrie werd gereden door Benthe-Sophie Broeren. “Dit is een sympathiek paard. Vooral de takt en de cadans in draf valt op. Daarnaast heeft de merrie een hele functionele galop. Het beeld is heel vriendelijk met een mooie aanleuning, maar de amazone zou misschien nog een klein beetje gedurfder kunnen rijden. Het is een hele complete merrie, maar ze zou nog iets meer impuls mogen tonen.”

Lodine A en Le Grand Ayden HB

Fieke Houwen stelde Glamourdale-dochter Lodine A (uit Godine ster van Apache, fokker J.A.M. Althuyzen uit Sint Anthonis) voor, die eveneens 80 punten kreeg. “Deze merrie is aansprekend, heeft een goede houding en beweegt lichtvoetig. Ze werd in stap heel mooi op lengte gereden. Voor nog hogere punten, zou ze nog een klein beetje constanter tot dragen kunnen komen.” Het laatste paard dat zich direct wist te plaatsen voor de halve finale is Le Grand Ayden HB (Grand Galaxy Win uit Danita elite pref sport-dr ibop-dr PROK D-OC, fokker H. Bosch uit Lunteren), gereden door Curro Benitez Sanchez. “Dit paard schakelt in de draf heel mooi, heeft een fijne takt en een goede geslotenheid. De stap was zuiver, maar zou nog iets meer uit de schouder kunnen. In galop liet hij een goede beentechniek zijn, maar blijft hij nog iets hoog in de croupe. Deze hengst werd heel mooi voorgesteld.”

Vijf- en zesjarige paarden

Toine Hoefs beoordeelde samen met Veronique Roerink de vijf- en zesjarigen. Kasper-Pepper (v. Apache) ging hier aan kop.

Kasper-Pepper

Bij de vijfjarige paarden waren er drie paarden die een puntentotaal van 81 kregen toegekend. Apache-zoon Kasper-Pepper (uit Pepper-Rosa stb PROK van Jazz, fokker H.F.M.M. van den Elzen uit Zeeland) ging onder Theo Hanzon aan kop. “Dit paard was wat aan de hete kant, hij zou duidelijk meer rust moeten pakken en meer moeten schrijden”, aldus Hoefs. “In draf had hij een hele mooie houding, een hele mooie techniek en bleef hij goed gesloten. Dit is zonder meer een paard met heel veel aanleg om te sluiten. Galopperen deed hij ook mooi naar boven, daar zou hij zich misschien nog een fractie losser kunnen laten. Dit is zeker een paard met een mooie toekomst voor zich.”

Koko Jr

Ook de merrie Koko Jr (GLOCK’s Toto Jr uit Gerda Nova elite sport-dr D-OC van Blue Hors Romanov, fokker J.M.M. Rockx uit Roosendaal) kreeg 81 punten. Zij werd voorgesteld door Thalia Rockx. “Deze merrie heeft een goede, zuivere stap met veel ruimte, maar zou daarin nog een fractie actiever kunnen zijn. Het is geen merrie die meteen het laatste aan expressie liet zien, maar wel een paard met een hele mooie houding, ze is heel lichtvoetig en deed het allemaal heel makkelijk. Ze bleef mooi naar boven met een hele vriendelijke uitstraling en een fijne balans.”

Kentucky

Desperado-zoon Kentucky (uit Vroukje keur pref van Jazz, fokker M. Tijssen uit Lienden) werd voorgesteld door Saskia van Es en scoorde tevens 81 punten. “Dit paard stapt in een zuivere viertakt met ruim voldoende ruimte. Vooral opvallend was zijn drafwerk, hij draafde met veel houding, veel souplesse en een hele mooie techniek. In het galopperen zou hij zich nog iets losser kunnen laten, dat was rechtsom wat beter dan in de linkergalop. Dit paard liet zich wel fijn bewerken.”

D’Joep

Bij de zesjarigen wist één paard zich direct te plaatsen voor de halve finale. Dit was de NRPS-goedgekeurde hengst D’Joep (Desperado uit Rozimone ster pref prest PROK van Ferro, fokker J.G.M. van de Meijden uit Zuilichem). Hij werd voorgesteld door Kim Noordijk en kreeg 80 punten. “Dit paard stapte actief met veel buiging in de gewrichten, maar hij zou hierin wat meer moeten schrijden. Hij draafde met een mooie houding en een heel mooi gebruik van het voorbeen, maar zou soms nog iets meer gedragen kunnen gaan. Die mooie houding zagen we terug in de galop, daarin bleef hij mooi met de schoft naar boven. Ook dit paard liet zich fijn bewerken.”

Uitslag

Bron: KWPN / Horses.nl