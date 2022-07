90,5 punten voor ‘mini-Double Dutch’ op derde selectie Dutch Pony Championship

Tegelijkertijd met de regionale keuring van het Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek (NRPS) in De Mortel vond afgelopen zaterdag de derde selectiewedstrijd van het Dutch Pony Championship plaats. Voorzitter van het NRPS Gerard Schuttert kijkt terug op een zeer geslaagde dag. Die juryleden waren deze keer Franka Loos en Kirsten Brouwer. Zij beoordeelden in totaal meer dan veertig pony’s, die telkens in duo’s in de ring verschenen en hun proef reden. Ruim de helft van het deelnemersveld bestond uit vierjarige pony’s; 11 vijf- en 9 zesjarigen betraden de baan.

Schuttert vond de DPC selectiewedstrijd van vier-, vijf- en zesjarige pony’s een geweldige toevoeging aan het programma. “Wij fokken uiteraard ook pony’s voor de sport. Hiervoor hadden we wel Bestgaand Rijpony en – Paard-rubrieken op onze keuringen, maar deze competitie is completer en waardevoller, omdat de pony’s op meerdere onderdelen beoordeeld worden. Daar werken we graag aan mee door gastheer te zijn van het DPC.”

Pony’s laten rijden door ponyruiters

“Het is belangrijk voor de sport én de fokkerij dat er een dergelijke competitie is”, vervolgt hij. “We vinden het ook belangrijk dat deze pony’s daadwerkelijk door ponyruiters voorgesteld worden en niet door kleine volwassenen, zoals je in Duitsland veel ziet. We willen immers pony’s voor de jeugd fokken, en dan moet je ze ook beoordelen op hun rijdbaarheid door (jonge) kinderen.”

Vierjarigen: ‘mini-Double Dutch’ wint

Sophie van Iwaarden mocht met de NRPS-ponyhengst Hexagon’s Dragonfly de winst in ontvangst nemen. Dragonfly is een nakomeling van de Grand Prix-hengst Hexagon’s Double Dutch, en dat is goed te zien. Mascha Reijs fokte hem uit haar Welsh-merrie. Voor de draf en de gedragenheid & souplesse ontging de hengst maar liefst een 9,5; verder prijkten er louter 8-en en 8,5-en op het protocol. Hexagon’s Dragonfly ontving in totaal 90,5 punten.

Ook torenhoge scores waren er voor Dirty Dancer NF (v. Dreidimenional AT) met Floor Schevers. Hij ontving voor Algemene indruk maar liefst een 9,5; zijn totaalscore bedroeg 89,5, een puntje meer dan die van Hendi’s Picasso (v. Nieuwmoed’s Mister Right) met Ize Herwers, die ook geen enkel cijfer onder de 8 kreeg. “De top 3 deed weinig voor elkaar onder”, licht jurylid Franka Loos toe. “De winnaar Dragonfly laat zich al heel mooi sluiten; met name in galop kan hij al goed schakelen. Voor deze pony’s, die nog weinig tot geen proefervaring hebben, is deze wedstrijd heel erg fijn.”

Vijfjarigen: voorbeeldcombinatie

Levi Heusinkveld kan dé winnares van deze rubriek genoemd worden; zij eindigde op één en twee. “Een schoolvoorbeeld van hoe je je pony presenteert”, is Franka’s compliment. “Zo rustig en beheerst. Haar pony’s staan perfect aan de hulpen.” De eerste plek werd ingenomen door de ruin Spoorzicht’s Jaguar (v. Speycksbosch Dickens); een opvallende bruine pony met veel wit. Zijn zeer tactmatige basisgangen leverden allen een 8,5 op; voor algemene indruk kreeg hij maar liefst een 9,5 (totaal 87 punten). De nummers twee en drie stammen beide van Nia Domo’s Bolero. De tweede plek ging dus nar Levi met Tjiësto LH, die een zeer mooi stap en galop heeft waarvoor hij dan ook een 8,5 kreeg. De nummer drie Dempsy Sil met Esmae Nissen kon zich een tikje losser laten in stap, maar met 86 en 85,5 punten waren ze zeer aan elkaar gewaagd. “We hadden ze ook samen in de baan”, vertelt Franka. “Beide zeer kwaliteitsvolle pony’s.”

Zesjarigen: happy pony op één

Bij de zesjarigen won galoppeerkanon Happy Socks (v. onbekend) met Tess Gaakeer. Niet de grootste, wel de beste! Ook een C-pony kan een geweldige sportpony zijn, zo wezen de cijfers uit. Happy Socks was wat gespannen in de stap (7,5), maar zijn galop leverde de enige 10 van de dag op. Met verder alleen 8-en en 8,5-en kwam zijn totaalscore op 84,5. Franka: “Happy Socks doet zijn naam eer aan, wat een blije pony! Zijn jonge amazone stuurde hem keurig en correct voor, een plezier om naar te kijken!”, blikt Franka terug. Op twee eindigde de New Forest-hengst Sirocco’s Kensington (v. Jacodi’s Maritza’s Maison) met Maud Pasman. De pony blinkt uit in zijn basisgangen: 82,5 punten. Met 80,5 was er een derde plek voor Pol’s Tunder (v. Lomansheide Brent) met Floor Schevers. Met hetzelfde aantal punten eindigde Gentleman (v. Speycksbosch Dickens) met Jilles Timmers op vier. Hij moest wat toegeven in de stap, maar heeft een mega galop.

Bron: DPC