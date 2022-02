Acht combinaties in Portugees elite-kader

Naar aanleiding van een trainingssessie onder begeleiding van Kyra Kyrklund met aansluitend een observatie zijn de Portugese dressuurkaders samengesteld. Acht combinaties maken deel uit van het elite-kader, het elite potentieel-kader bestaat uit vier combinaties.

Het Portugese dressuurteam schreef in 2020 geschiedenis door zich voor het eerst voor de Olympische Spelen te kwalificeren. Extra bijzonder was dat vorig jaar in Tokio alle drie de teamleden op Lusitano-hengsten reden: Maria Caetano met Fenix de Tineo, Rodrigo Moura Torres met Fogoso en João Torrão met Equador. Het Portugese team eindigde uiteindelijk achtste in de landenwedstrijd. Alle drie de combinaties zijn opgenomen in het huidige elite-kader.

Elite-kader:

Duarte Nogueira met Beirao (Rubi x Joca)

Filipe Canelas Pinto met Fortuna 424 (Fidertanz x De Niro)

João Moreira met Zonik Hit (Zonik x Diamond Hit)

João Torrão met Equador de Monte Velho (Quo-Vadis x Hostil)

Maria Caetano met Fenix de Tineo (Rubi x Oheide)

Martim Meneres met Equador (Peralta Pinha x Novilheiro)

Rodrigo Torres met Fogoso Horsecampline (Rico x Raja)

Vasco Mira Godinho met Garrett (Unico x Go-Go)

Elite potentieel-kader:

Bron: Horses.nl/Dressprod