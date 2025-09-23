Adelinde Cornelissen dik bovenaan met eigen fokproduct: ‘De kilometers moeten ook nog’

er paard Cornelissen. Adelinde is meer blij maken”, momenten vieren ik goede steeds er gewoon maar “We is Maar maar McQiedo heel hij groenig het kilometers Het nog moet hele zaten rek nog hoe heel goed zit hadden vertelt een in. ben want nog echt en in vandaag wel was. nog

Op hand één tellen te

wel Zo niet mag zijn op Voor M ik Luqiedo.” eigenlijk gemist. ook die Dat McQiedo met was moeten wedstrijden te ik Z, heeft een zonde. meer we wedstrijdervaring. “Eigenlijk beetje in in de dat en gevoel het toch L, Cornelissen nu onze mijn begon nauwelijks het kilometers rondjes hand en heeft Hij één die nul, tellen. ZZ-Zwaar een beetje met inhalen. nog vind rijden, hij

ervaring opdoen Spelenderwijs

op Grand type niet Pavo ook daar basis fijner Cup, geleidelijk neem spelenderwijs mogelijkheid te ook toch locaties aan beetje de amazone paarden. wedstrijd.” McQiedo rijden een iets dat het vind maar ik eerder en voor ervaring op is haar dat helemaal moeten denk gekkig een dat onervaren de om lagere in te niet de het Dan brengen. mee lopende dat “Ik doen. dan doen is de is kunnen het kunnen graag Prix-ruiters om groot voor oefenen een paarden toch beetje Tuurlijk anders om bij zien kunnen uit vond andere mee onze basisklassen als Ik zou te De maar ze is wennen. paarden

leeftijd aan Niet gekoppeld

als mooi moeten vierjarigen zou Je gekoppeld nemen er klassen dik M als bijvoorbeeld ik niet leeftijd, zou heb ik 1,80 wil begin iets die met vijfjarige een die overhaasten.” ontstaan in aan ik een toch niet Zo Z de ook het vierjarige L vinden lopen. en L, En mee zou “Ik mee kunnen kunnen aparte had vijfjarige is. Daar m. dan voor profs. niet proeven. net en de over nu

getalenteerd Minstens zo

de is thuis zeker het voor en alles wordt zo Terug een dat minstens het verder al “Thuis naar zelf opgeleid. en technische Maar heel het sensibel, En Parzival wel maar Aqiedo uit stam vind van hij door moeilijker. er training Hij kan in hij dat de en is getalenteerd. elkaar. McQiedo, is Cornelissen gefokt, ik is ontspant is.” zich als niet speciaal aspect die lopen mooiste

bewandelen weg Hele

bewandelen. meer loopt net achten te die ik vind en de merkte die al ring”, mooi twee als is, “Die vandaag wissels Cornelissen gemak hele wisselseries wat extra meer de hem in “Ik om in vervolgt is, ook voor zijn te ik en wat Prix heb St. 8,5-en ruimte maar ZZ-Zwaar hij inkrijgt vertrouwen de laten Georges het weg kijkerig in op meer ook om kreeg. ontspannen.” ontspannen te durft McQiedo dat hij er het wel Vandaag

Mooie uitdaging

mijn ik “En ook zitten om verwachtingen Ik heel een is”, heel hoge de Hij best weet toekomst ruin. vind dat en een leuk “McQiedo moeten van Cornelissen is heel mooie mooi, Maar biedt kilometers en is er uitdaging.” op. ook werken. hem veel is Voor weer lief Grand werk Cornelissen de paard lachend. heeft mee al veel Prix-oefeningen ook. de dit aan zegt te wat

in vinden dinsdag onze Subtopuitslagen. te rubriek Alle uitslagen zijn aanstaande Alle

Bron: Horses.nl