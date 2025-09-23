Adelinde Cornelissen dik bovenaan met eigen fokproduct: ‘De kilometers moeten ook nog’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Adelinde Cornelissen dik bovenaan met eigen fokproduct: ‘De kilometers moeten ook nog’ featured image
Adelinde Cornelissen, hier met Luqiedo. Foto: Roland Hitze
Door Ellen Liem

De achtjarige McQiedo (Aqiedo x United) heeft nog maar weinig wedstrijdervaring er daar is Adelinde Cornelissen verandering in aan het brengen. En dat gaat heel succesvol. Ze nam haar eigen fokproduct vandaag mee naar de Subtopwedstrijd in Beesd en reed naar de mooie score van 69,857%. Daarmee was de combinatie een klasse apart in het ZZ-Zwaar.

